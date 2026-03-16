Ожидается желтый уровень геомагнитной активности: прогноз на 17 марта

В середине марта на Землю снова будет влиять повышенная солнечная активность. Серия вспышек на Солнце повлечет за собой геомагнитные колебания, которые могут ощущаться уже в начале новой недели.

По предварительным прогнозам, 17-18 марта геомагнитная активность будет находиться на уровне 3-4 балла. В настоящее время возможно незначительное ухудшение самочувствия, однако большинство людей переживет этот период без существенных проблем. Об этом сообщает NOAA.

Магнитная буря возникает из-за мощных вспышек на Солнце и потоков солнечного ветра. Когда заряженные частицы достигают магнитосферы Земли, они вызывают возмущение геомагнитного поля. Такие колебания могут влиять на работу нервной и сердечно-сосудистой системы человека, а иногда вызывать сбои в работе техники и связи.

Во время периодов повышенной солнечной активности организм может реагировать разными симптомами. Чаще люди жалуются на сильную головную боль или мигрень, постоянную усталость даже после отдыха, резкие перепады настроения, проблемы с концентрацией, повышение или снижение артериального давления, а также нарушение сердечного ритма.

Наиболее чувствительно на такие явления реагируют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, метеозависимостью, а также пожилые люди. К группе повышенного риска относятся и те, кто находится в состоянии длительного стресса, страдает хронической усталостью или имеет проблемы со сном. В некоторых случаях изменения самочувствия могут испытывать и беременные женщины.

Чтобы легче пережить период магнитных бурь, врачи советуют уделять больше внимания режиму дня. Желательно хорошо высыпаться, пить достаточное количество воды и избегать чрезмерных физических нагрузок. Также следует уменьшить потребление кофе, крепкого чая и энергетических напитков, поскольку кофеин может дополнительно нагружать сосуды.

Специалисты рекомендуют отказаться от алкоголя, ограничить жирную и соленую пищу, а вместо интенсивных тренировок выбирать спокойные прогулки на свежем воздухе. Проветривание помещений и легкая физическая активность помогают улучшить самочувствие и снизить влияние геомагнитных колебаний.

