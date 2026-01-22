Ожидается желтый уровень геомагнитной активности: прогноз на 22 января

Геомагнитные колебания могут сказаться на самочувствии многих людей. Чаще фиксируются головные боли, повышенная утомляемость, раздражительность и ощущение эмоционального напряжения.

В четверг, 22 января ситуация постепенно стабилизируется: ожидается снижение солнечной активности к К-индексу 4. Этот показатель относится к желтому уровню и считается умеренным, с минимальным риском для здоровья. В то же время следует учитывать, что прогнозы магнитных бурь могут корректироваться, ведь данные обновляются каждые три часа. Об этом сообщает NOAA.

Магнитные бури возникают в результате мощных вспышек на Солнце, во время которых в космическое пространство выбрасываются заряженные частицы. Достигнув Земли, они взаимодействуют с ее магнитосферой, провоцируя геомагнитные возмущения.

Во время сильных бурь возможны перебои в работе спутниковых систем, навигации и связи, что также следует принимать во внимание. Чтобы облегчить влияние геомагнитной активности на организм, специалисты советуют соблюдать режим сна, избегать переутомления, умеренно двигаться и чаще бывать на свежем воздухе.

