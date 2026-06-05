Палата представителей США проголосовала за пакет помощи Украине и расширение санкций против России

Палата представителей США одобрила законопроект, предусматривающий предоставление Украине дополнительной военной помощи, поддержку послевоенного восстановления и введение новых санкций против России. Документ удалось вынести на голосование благодаря специальной процедуре, позволившей обойти стандартное рассмотрение через профильные комитеты.

Об этом пишет Hill. За законопроект проголосовали 226 конгрессменов, в то время как 195 выступили против. Для его продвижения демократы получили поддержку 18 республиканцев и независимого конгрессмена Кевина Кайли. Именно их голоса позволили использовать механизм discharge petition, позволяющий вынести инициативу на рассмотрение Палаты без согласования руководства.

В ходе дебатов ведущий демократ в Комитете по иностранным делам Грегори Микс подчеркнул, что все стремятся к завершению войны, однако ключевым остается вопрос способа достижения мира. Он призвал поддержать Украину, обеспечив ее необходимым вооружением для самообороны, усилить давление на Кремль и добиться ответственности России за военные преступления.

Документ предусматривает не только финансирование обновления Украины и новые ограничения против РФ. Также он содержит меры по противодействию российскому влиянию, дополнительную поддержку безопасности стран Балтии и механизм предоставления Украине кредитов в рамках программы иностранного военного финансирования для закупки вооружения.

В то же время дальнейшая судьба законопроекта остается неопределенной. Ожидается, что его будет сложно провести из-за Сената, где большинство принадлежит республиканцам. Лидер сенатского большинства Джон Тун традиционно поддерживает позицию президента США Дональда Трампа, пока не демонстрирующего готовности продвигать эту инициативу.

Голосование также продемонстрировало понижение уровня поддержки Украины среди республиканцев. Если весной 2024 года за пакет помощи Киеву проголосовал 101 представитель партии, на этот раз документ поддержали только 18 республиканцев.

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Оппоненты законопроекта назвали его политически мотивированным и не отвечающим актуальным реалиям. Председатель Комитета по иностранным делам Брайан Маст заявил, что инициатива демократов может помешать усилиям Трампа по посредничеству в урегулировании войны. Сторонники документа обвиняют республиканцев в затягивании санкционного давления на Россию и блокировании необходимой помощи Украине.

Параллельно в Сенате уже больше года остается без движения другой двухпартийный законопроект, подготовленный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Он предусматривает жесткие санкции против России и введение высоких пошлин для стран, продолжающих закупать российскую нефть. Несмотря на широкую поддержку среди сенаторов, документ до сих пор не продвинулся из-за разногласий по отдельным положениям. В то же время, государственный секретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что поддерживает инструменты давления, заложенные в этой инициативе.

Напомним, Сибига заявил, что война России против Украины близится к переломному этапу.

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