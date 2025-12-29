Пассажирский поезд сошел с рельсов в Мексике: по меньшей мере 13 погибших (фото)

В мексиканском штате Оахака на юге страны произошла масштабная железнодорожная катастрофа – пассажирский поезд сошел с рельсов. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 13 человек, еще около сотни пассажиров получили ранения.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальную информацию мексиканской власти, авария произошла недалеко от города Нисанда. На борту поезда находились 250 человек, среди которых 241 пассажир и девять членов экипажа.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что пятеро пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Она также отметила, что в район аварии направлены представители власти для поддержки семей погибших и организации помощи пострадавшим.

Губернатор Оахаки сообщил, что местные власти тесно сотрудничают с федеральными структурами, чтобы обеспечить надлежащую медицинскую и гуманитарную помощь всем, кто пострадал в результате трагедии. Между тем, Генеральная прокуратура Мексики уже открыла официальное расследование причин аварии.

По данным Reuters, поезд был запущен в 2023 году в рамках проекта Интерокеанического коридора. Цель этой инфраструктурной инициативы - соединить порт на побережье Тихого океана с портом Мексиканского залива и превратить регион в важный торговый узел.

В рамках этого проекта Мексика развивает порты, железнодорожную сеть и промышленную инфраструктуру, стремясь создать альтернативный маршрут международной торговли, способный конкурировать с Панамским каналом. В то же время, развитие железнодорожного сообщения рассматривается как ключевой фактор экономического роста южных регионов страны.

