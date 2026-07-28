Пенсионеры 65+ могут рассчитывать на повышенную пенсию: о чем идет речь

В 2026 году украинцы, достигшие 65-летнего возраста и имеющие необходимый страховой стаж, могут рассчитывать на повышенный гарантированный минимальный размер пенсии. Его величина определена законодательством и находится в зависимости от малой заработной платы.

Согласно статье 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", граждане, достигшие 65 лет и выполнившие требования по страховому стажу, имеют право на минимальную пенсию, которая составляет не менее 40% от минимальной заработной платы. Об этом сообщает ПФУ.

В 2026 году для этого необходимо иметь:

женщинам - не менее 30 лет страхового стажа;

мужчинам – не менее 35 лет страхового стажа.

Поскольку с 1 января 2026 года минимальная заработная плата установлена на уровне 8647 гривен, гарантированный минимальный размер пенсии для таких пенсионеров составляет 3458,80 гривны.

Если же человек не имеет необходимого страхового стажа, его пенсионная выплата не может быть ниже прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2595 гривен.

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Кому назначают повышенный минимальный размер пенсии

Повышенный гарантированный минимум устанавливается неработающим получающим пенсионерам:

пенсию по возрасту;

пенсию по инвалидности;

пенсию за выслугу лет;

пенсию в связи с утратой кормильца.

Если после ухода на пенсию человек продолжает официально работать или зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель, перерасчет с учетом нового размера минимальной зарплаты произведут только после увольнения с работы или прекращения предпринимательской деятельности.

Какие доплаты еще могут получать пенсионеры

Кроме гарантированного минимального размера пенсии после 65 лет отдельные категории пенсионеров имеют право на ежемесячные возрастные доплаты. Такие надбавки назначаются автоматически по достижении установленного законом возраста.

Если день рождения приходится на первое число месяца, доплату за первый месяц выплачивают пропорционально количеству дней, прошедших с даты достижения соответствующего возраста.

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