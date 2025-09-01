Пенсия по потере кормильца: кто имеет право и как оформить

Пенсия при потере кормильца для детей военнослужащих является одной из ключевых социальных гарантий, которые предоставляет государство в соответствии с действующим законодательством Украины. Она назначается после смерти военного и призвана обеспечить финансовую поддержку несовершеннолетних и находившихся на его иждивении.

Об этом пишет Новости.LIVE. Право на такую помощь имеют дети погибших, умерших или пропавших без вести военных. Выплата назначается до 18 лет независимо от того, находился ли ребенок на иждивении, а в случае обучения на дневной форме — до завершения образования, но не позднее 23 лет. Для детей-сирот предусмотрено право на получение пенсии до 23 лет вне зависимости от факта обучения.

Размер выплат зависит от обстоятельств гибели военнослужащего. Если смерть наступила во время исполнения служебных обязанностей, семье насчитывают 70% от денежного довольствия (но не менее 7 800 грн) для одного из родителей, жены или мужа, а также по 50% (но не менее 6 100 грн) на каждого ребенка, если их в семье несколько. Дополнительно членам семей погибших или умерших защитников устанавливается прибавка в размере 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Если же смерть военнослужащего наступила из-за несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей, тогда пенсия составляет 30% от его денежного довольствия.

