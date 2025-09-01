Пенсія по втраті годувальника: хто має право та як оформити

Пенсія у разі втрати годувальника для дітей військовослужбовців є однією з ключових соціальних гарантій, які надає держава відповідно до чинного законодавства України. Вона призначається після смерті військового та покликана забезпечити фінансову підтримку неповнолітніх і тих, хто перебував на його утриманні.

Про це пише Новини.LIVE. Право на таку допомогу мають діти військових, які загинули, померли чи зникли безвісти. Виплата призначається до 18 років незалежно від того, чи перебувала дитина на утриманні, а у разі навчання на денній формі — до завершення освіти, але не пізніше ніж до 23 років. Для дітей-сиріт передбачено право на отримання пенсії до 23 років незалежно від факту навчання.

Розмір виплат залежить від обставин загибелі військовослужбовця. Якщо смерть настала під час виконання службових обов’язків, родині нараховують 70% від грошового забезпечення (але не менше ніж 7 800 грн) для одного з батьків, дружини чи чоловіка, а також по 50% (але не менше 6 100 грн) на кожну дитину, якщо їх у сім’ї кілька. Додатково членам сімей загиблих чи померлих захисників встановлюється надбавка у розмірі 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Якщо ж смерть військовослужбовця настала через нещасний випадок, не пов’язаний із виконанням обов’язків, тоді пенсія становить 30% від його грошового забезпечення.

