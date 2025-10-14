Пенсия за выслугу лет: как начисляется и кто имеет на нее право

В некоторых профессиях работники теряют профессиональную трудоспособность задолго до наступления общего пенсионного возраста. Для таких случаев предусмотрена пенсия за выслугу лет – особый вид пенсионного обеспечения, который предоставляется не по возрасту, а за специальный трудовой стаж.

Она является составной частью солидарной системы и назначается по закону отдельным категориям работников. Об этом сообщает ПФУ.

Кто может получить пенсию за выслугу лет

Такое право имеют работники, деятельность которых связана с повышенной нагрузкой, риском или специфическими условиями труда. В частности:

Авиационный персонал - летчики, диспетчеры могут выйти на пенсию после 20-25 лет специального стажа (в зависимости от пола и должности).

- летчики, диспетчеры могут выйти на пенсию после 20-25 лет специального стажа (в зависимости от пола и должности). Творческие работники (артисты, художники) - после 20-35 лет профессионального стажа независимо от возраста.

(артисты, художники) - после 20-35 лет профессионального стажа независимо от возраста. Педагоги, медики и социальные работники при наличии 25 лет работы в своей отрасли.

при наличии 25 лет работы в своей отрасли. Профессиональные спортсмены - после 25 лет спортивного стажа и достижения 45-55 лет.

- после 25 лет спортивного стажа и достижения 45-55 лет. Железнодорожники, моряки, работники метрополитена, геологи, лесозаготовители, портовые механизаторы также имеют право на выслугу лет при условии соответствующего подтвержденного стажа.

Важно: пенсия за выслугу лет назначается только после освобождения от должности. Если человек продолжает работу, выплата временно приостанавливается.

Как рассчитывается пенсия за выслугу лет

Вычисление осуществляется индивидуально и учитывает:

средняя заработная плата за определенный период;

подтвержденный стаж работы;

особенности условий труда

К выслуге могут относиться льготные периоды - то есть работа в особо вредных или тяжелых условиях. Для таких случаев действуют повышающие коэффициенты: например, для летчиков один год службы может считаться полтора или даже два календарных года. Это позволяет быстрее добиться необходимого стажа для выхода на пенсию.

Чтобы оформить выплату, необходимо обратиться в Пенсионный фонд по месту регистрации и предоставить документы, подтверждающие специальный стаж и условия труда (справки с предприятий, архивные данные и т.п.).

Выслуга лет и страховой стаж – в чем разница

Не стоит путать льготную выслугу со страховым стажем. Страховой стаж определяется периодами официального трудоустройства и оплаты ЕСВ. К нему могут также относиться определенные социальные периоды — уход за ребенком, обучение и т.д.

Для обычной пенсии в 2025 году нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа, а для пенсии по выслуге – от 20 до 25 лет специального стажа, в зависимости от профессии.

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Переход на пенсию по возрасту

После достижения общего пенсионного возраста человек может перейти с пенсии за выслугу лет на обычную пенсию по возрасту. Однако часто Пенсионный фонд ошибочно учитывает среднюю зарплату не за три года, предшествовавших новому уходу на пенсию, а за три года до первого оформления. Это приводит к занижению выплат. Если вы заметили, что размер вашей пенсии не вырос после перехода, можно потребовать перерасчета.

Ранее мы рассказывали, что украинцам повысят пенсии в 2026 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!