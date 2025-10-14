Пенсия за выслугу лет: как начисляется и кто имеет на нее право
В некоторых профессиях работники теряют профессиональную трудоспособность задолго до наступления общего пенсионного возраста. Для таких случаев предусмотрена пенсия за выслугу лет – особый вид пенсионного обеспечения, который предоставляется не по возрасту, а за специальный трудовой стаж.
Она является составной частью солидарной системы и назначается по закону отдельным категориям работников. Об этом сообщает ПФУ.
Кто может получить пенсию за выслугу лет
Такое право имеют работники, деятельность которых связана с повышенной нагрузкой, риском или специфическими условиями труда. В частности:
- Авиационный персонал - летчики, диспетчеры могут выйти на пенсию после 20-25 лет специального стажа (в зависимости от пола и должности).
- Творческие работники (артисты, художники) - после 20-35 лет профессионального стажа независимо от возраста.
- Педагоги, медики и социальные работники при наличии 25 лет работы в своей отрасли.
- Профессиональные спортсмены - после 25 лет спортивного стажа и достижения 45-55 лет.
- Железнодорожники, моряки, работники метрополитена, геологи, лесозаготовители, портовые механизаторы также имеют право на выслугу лет при условии соответствующего подтвержденного стажа.
Важно: пенсия за выслугу лет назначается только после освобождения от должности. Если человек продолжает работу, выплата временно приостанавливается.
Как рассчитывается пенсия за выслугу лет
Вычисление осуществляется индивидуально и учитывает:
- средняя заработная плата за определенный период;
- подтвержденный стаж работы;
- особенности условий труда
К выслуге могут относиться льготные периоды - то есть работа в особо вредных или тяжелых условиях. Для таких случаев действуют повышающие коэффициенты: например, для летчиков один год службы может считаться полтора или даже два календарных года. Это позволяет быстрее добиться необходимого стажа для выхода на пенсию.
Чтобы оформить выплату, необходимо обратиться в Пенсионный фонд по месту регистрации и предоставить документы, подтверждающие специальный стаж и условия труда (справки с предприятий, архивные данные и т.п.).
Выслуга лет и страховой стаж – в чем разница
Не стоит путать льготную выслугу со страховым стажем. Страховой стаж определяется периодами официального трудоустройства и оплаты ЕСВ. К нему могут также относиться определенные социальные периоды — уход за ребенком, обучение и т.д.
Для обычной пенсии в 2025 году нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа, а для пенсии по выслуге – от 20 до 25 лет специального стажа, в зависимости от профессии.
Переход на пенсию по возрасту
После достижения общего пенсионного возраста человек может перейти с пенсии за выслугу лет на обычную пенсию по возрасту. Однако часто Пенсионный фонд ошибочно учитывает среднюю зарплату не за три года, предшествовавших новому уходу на пенсию, а за три года до первого оформления. Это приводит к занижению выплат. Если вы заметили, что размер вашей пенсии не вырос после перехода, можно потребовать перерасчета.
