Пенсія за вислугу років: як нараховується та хто має на неї право

У деяких професіях працівники втрачають професійну працездатність задовго до настання загального пенсійного віку. Для таких випадків передбачена пенсія за вислугу років — особливий вид пенсійного забезпечення, який надається не за віком, а за спеціальний трудовий стаж.

Вона є складовою солідарної системи й призначається згідно із законом окремим категоріям працівників. Про це повідомляє ПФУ.

Хто може отримати пенсію за вислугу років

Таке право мають працівники, чия діяльність пов’язана з підвищеним навантаженням, ризиком або специфічними умовами праці. Зокрема:

Авіаційний персонал — льотчики, диспетчери можуть вийти на пенсію після 20–25 років спеціального стажу (залежно від статі та посади).

— льотчики, диспетчери можуть вийти на пенсію після 20–25 років спеціального стажу (залежно від статі та посади). Творчі працівники (артисти, митці) — після 20–35 років професійного стажу незалежно від віку.

(артисти, митці) — після 20–35 років професійного стажу незалежно від віку. Педагоги, медики та соціальні працівники — за наявності 25 років роботи у своїй галузі.

— за наявності 25 років роботи у своїй галузі. Професійні спортсмени — після 25 років спортивного стажу та досягнення 45–55 років.

— після 25 років спортивного стажу та досягнення 45–55 років. Залізничники, моряки, працівники метрополітену, геологи, лісозаготівельники, портові механізатори — також мають право на вислугу років за умови відповідного підтвердженого стажу.

Важливо: пенсія за вислугу років призначається лише після звільнення з посади. Якщо людина продовжує працювати, виплата тимчасово призупиняється.

Як розраховується пенсія за вислугу років

Обчислення здійснюється індивідуально і враховує:

середню заробітну плату за визначений період;

підтверджений стаж роботи;

особливості умов праці.

До вислуги можуть зараховуватись пільгові періоди — тобто робота в особливо шкідливих або важких умовах. Для таких випадків діють підвищувальні коефіцієнти: наприклад, для льотчиків один рік служби може рахуватись як півтора або навіть два календарних роки. Це дозволяє швидше досягти необхідного стажу для виходу на пенсію.

Щоб оформити виплату, необхідно звернутися до Пенсійного фонду за місцем реєстрації та подати документи, які підтверджують спеціальний стаж і умови праці (довідки з підприємств, архівні дані тощо).

Вислуга років і страховий стаж — у чому різниця

Не варто плутати пільгову вислугу зі страховим стажем. Страховий стаж визначається періодами офіційного працевлаштування та сплати ЄСВ. До нього можуть також зараховуватись певні соціальні періоди — догляд за дитиною, навчання тощо.

Для звичайної пенсії у 2025 році потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу, а для пенсії за вислугою — від 20 до 25 років спеціального стажу, залежно від професії.

Перехід на пенсію за віком

Після досягнення загального пенсійного віку людина може перейти з пенсії за вислугу років на звичайну пенсію за віком. Однак часто Пенсійний фонд помилково враховує середню зарплату не за три роки, що передували новому виходу на пенсію, а за три роки до першого оформлення. Це призводить до заниження виплат. Якщо ви помітили, що розмір вашої пенсії не зріс після переходу, можна вимагати перерахунок.

Раніше ми розповідали, що українцям підвищать пенсії у 2026 році.

