Переговоры Виткоффа и Путина в Кремле: о чем говорили

В ночь на 23 января в российском городе Пенза в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар на территории нефтебазы. Согласно уточненной информации, силы противовоздушной обороны якобы уничтожили четырех беспилотников. В

Об этом сообщили губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в социальных сетях, российские СМИ, а также Министерство обороны РФ в Telegram. По словам губернатора, он находится прямо на месте происшествия. Обломки одного из них упали на территорию нефтебазы, что и привело к возгоранию. На месте инцидента продолжают работать экстренные и оперативные службы.

Российские власти заявляют, что в результате происшествия обошлось без погибших и пострадавших. Для ликвидации пожара были привлечены 46 спасателей и 14 единиц специальной техники.

Впоследствии в Министерстве обороны РФ сообщили, что в минувшую ночь средства ПВО якобы перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников. По версии ведомства, семь дронов были сбиты над Белгородской областью, две – над Воронежской, а по одному – над Брянской, Пензенской и Астраханской областями.

В то же время, российское оборонное ведомство традиционно не раскрывает информацию об общем количестве беспилотников, принимавших участие в атаках на военные и энергетические объекты на территории России, а также о том, сколько из них достигли своих целей.

