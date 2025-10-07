Переход на зимнее время-2025: когда украинцы будут переводить часы

В 2025 году Украина перейдет на зимнее время в воскресенье, 26 октября, в четыре часа утра. Стрелки часов нужно будет перевести на час назад – с 04:00 на 03:00.

На большинстве современных устройств – смартфонах, ноутбуках и компьютерах – время обновится автоматически, если включена функция автоперевода. Переход между летним и зимним временем в Украине регулируется постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года. Согласно документу, перевод часов происходит в последнее воскресенье марта (на летнее время) и в последнее воскресенье октября (на зимнее).

Впервые часы в Украине стали переводить еще в 1981 году, когда страна входила в состав СССР. Тогда это делалось с целью экономии электроэнергии и более эффективного использования светового дня.

В 2024 году Верховная Рада приняла законопроект №4201, предусматривавший отмену перехода на летнее и зимнее время. Однако документ так и не вступил в силу, поскольку его не подписал президент.

В настоящее время переход на зимнее и летнее время практикуют более 60 стран, среди которых почти все европейские государства. В то же время в России перевод часов отменен, и жителей временно оккупированных территорий заставляют соблюдать российское время.

