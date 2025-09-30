Пикатно и остро: как приготовить соус 'Чили-груша' на зиму

Соус "Чили-груша" – это яркое сочетание нежной сладости спелых груш с приятной остротой перца. Он универсален в использовании: отлично подходит к мясу, птице, рыбе, сыру, а также станет пикантной заправкой к салатам или даже намазкой на хлеб.

Об этом пишет VD Necrasova. Для его приготовления понадобится груша (1 кг), сладкий красный перец (500 г), острый перец (150 г), сахар (200 г), соль (1 ст. л) и уксус 9% (100 мл). Груши нужно вымыть, очистить от сердцевины и нарезать кусочками. То же сделать с болгарским перцем, а острый — освободить от семян, оставив его часть для большей жгучести.

В большую кастрюлю выкладывают подготовленные груши и перец, добавляют сахар, соль и уксус. Смесь перемешивают и оставляют на полчаса, чтобы она пустила сок. Затем кастрюлю ставят на средний огонь, доводят до кипения и варят около 10 минут, пока ингредиенты станут мягкими. После этого смесь перебивают блендером – до однородности или с небольшими кусочками, в зависимости от предпочтений. Далее соус снова доводят до кипения и уваривают еще 15 минут до нужной густоты. Готовый продукт разливают в стерильные банки, закрывают крышками и оставляют остывать.

Читайте также: Идеальное дополнение к блюдам: рецепт кетчупа с яблоками на зиму

Для более яркого цвета можно добавить немного куркумы или морковного сока, а заменив часть сахара медом, получите более насыщенный вкус. Соус хранится до года в прохладном месте, а после открытия в холодильнике не дольше недели.

Подавать "Чили-грушу" можно к запеченной курице или индейке, как дип к овощам или чипсам, к твердым сырам, брынзе, а также в качестве заправки для салатов или бургеров. Это соус, сочетающий нежность и жгучесть, сладость и кислинку, способный стать настоящим кулинарным акцентом вашего праздничного стола.

Также советуем обратить внимание на рецепт смородинового варенья на зиму.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!