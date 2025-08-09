Платят до 100 тыс. грн, но желающих не хватает: кто действительно нужен украинским работодателям

На украинском рынке труда сейчас наблюдается высокий спрос на квалифицированных специалистов – сварщиков, экскаваторщиков, электриков, монтажников и строителей, которые могут получать от 50 до 100 тысяч гривен в месяц. Для сравнения, молодые бухгалтеры и юристы могут рассчитывать на зарплату от 20 до 40 тысяч гривен.

Об этом рассказал глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак в интервью для Укринформа. Он отметил, что на украинском рынке труда сегодня самый высокий спрос на рабочие профессии. Об этом пишет OBOZ.UA.

Он подчеркивает, что это не только актуальная потребность экономики, но и возможность для молодежи начать достойную жизнь без необходимости в многолетнем обучении в университетах и долгов за образование.

"Экскаваторщик может зарабатывать 50-100 тысяч гривен в месяц, тогда как молодой бухгалтер или юрист – 20-40 тысяч. Именно эти специалисты будут восстанавливать страну", – подчеркнул нардеп.

Основными преимуществами профессионального образования, которые назвал Бабак, являются высокая зарплата, быстрое начало карьеры и большой спрос на специалистов. Он также добавил, что главная цель государственной политики в этой сфере – не заставлять, а обеспечить молодежь достоверной информацией и изменить отношение к профессионально-техническому образованию.

"Хотим, чтобы люди забыли слово „бурса" и начали воспринимать учреждения профобразования как современные профессиональные колледжи", – отметил глава комитета. Обновление имиджа является одной из основных целей нового закона о профессиональном образовании, который уже готов ко второму чтению в Верховной Раде. Закон предусматривает ряд реформ:

обновление материально-технической базы профтехов;

расширение возможностей для сотрудничества с работодателями;

финансовую поддержку учащихся;

содействие быстрому трудоустройству после завершения обучения;

и главное – повышение престижа рабочих профессий.

"Успех возможен в любой профессии. И рынок труда лучше всего это демонстрирует. Ключевым мотиватором должны быть заработная плата, условия труда и возможность быстро начать карьеру после получения квалификации. Профессиональное образование дает эту возможность", – резюмировал нардеп.

