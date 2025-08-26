Подготовка к зиме: законно ли собирать дрова для отопления в лесу

Заготовка дров – это не только физический труд, но и процесс, требующий знаний и соблюдения законодательства. Ведь любое нарушение правил может иметь серьезные последствия.

Об этом пишет "Новости.live". Использование лесных ресурсов регулируется Лесным кодексом Украины. Он предусматривает два вида использования: общее и специальное. В пределах общего разрешается свободно собирать для личных нужд ягоды, грибы, орехи, цветы, дикорастущие травы или лекарственные растения. Однако на древесину эти правила не распространяются.

Для заготовки дров необходимо специальное разрешение – так называемый лесорубный билет. Его могут получить только владельцы лесов или постоянные лесопользователи. Сухостой, свергнутые деревья или их части, даже после стихийных бедствий, принадлежат государству, и без соответствующих документов забирать их запрещено.

Следует помнить, что древесина выполняет важную экологическую функцию: сохраняет влагу, накапливает минералы, создает среду мхов и лишайников, помогает росту молодым деревьям. Самовольная же уборка сухостоя считается незаконной заготовкой и квалифицируется как уголовное правонарушение. По статье 185 Уголовного кодекса такое деяние карается штрафом и возмещением нанесенного ущерба.

