Тепло, но дождливо: прогноз погоды в Украине на 9 сентября
Во вторник, 9 сентября, в Украине ожидается теплая, но дождливая погода. Осадки будут локальными и периодическими, местами с грозами.
Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко. "Если дождь будет обходить ваш регион, то сможете просто насладиться хорошей осенней облачностью", - отметила она.
Температурные показатели существенно не изменятся: ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +12...+18°, а днем будут подниматься до +22...+28°.
Читайте также: Днем адски, ночью прохладно: синоптикиня рассказала о резких контрастах погоды в Украине
В Киеве 9 сентября возможен дождь, вероятно, вечером. Максимальная дневная температура в столице составит около +25°.
Раньше мы рассказывали, когда ожидать резкого снижения температуры и заморозки.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !