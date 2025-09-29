Поколение Z выбирает свободу: почему более 50% молодых специалистов не принимают рабочие условия

Все больше молодых специалистов игнорируют вакансии, где работодатели не указывают уровень оплаты. Для поколения Z прозрачность в вопросах заработной платы стала решающим фактором при выборе места работы.

Об этом пишет New York Post. Молодые специалисты не отправляют резюме на вакансии, где не указан даже приблизительный уровень зарплаты.

Согласно отчету компании EduBirdie, 58% представителей поколения Z отказываются подавать заявки на работу, если информация о возможном доходе отсутствует. Исследования свидетельствуют, что для зуммеров финансовая составляющая связана с личным и профессиональным удовольствием сильнее, чем для предыдущих поколений.

Для многих из них работа – это не столько самореализация, сколько возможность заработать деньги, позволяющие покупать нужные вещи и получать опыт, доставляющий удовольствие, – объяснил для Newsweek преподаватель финансовой грамотности из Университета Теннесси Мартин Алекс Бин.

Читайте также: Кто получает больше: сферы, где украинцам резко подняли зарплаты

В то же время, отсутствие информации о зарплате в вакансии не всегда свидетельствует о недобросовестности работодателя. Многие компании скрывают уровень дохода из-за опасений реакции коллег или конкурентов. Однако, по мнению Мартина Бина, пора пересмотреть такой подход.

"Что важнее, в ближайшие годы этот вопрос будет касаться не только поколения Z, ведь все больше сотрудников разных возрастов стремятся прозрачности по зарплате из-за инфляционного давления", – отметил он.

Опрос среди 2000 респондентов 18–27 лет показал, что 71% молодых работников считают, что зарплату нужно обсуждать открыто в офисе.

Поколение Z наблюдало, как предыдущие поколения сталкивались с невыполненными обещаниями и должны были благодарно принимать даже минимальные условия работы. Когда ожидания от позиции превышают оплату, кандидаты хотят и заслуживают прозрачной информации еще на этапе отбора. "Рабочая сила изменилась, и компании, которые не адаптируются, рискуют потерять целое поколение талантливых специалистов", – объяснил HR-эксперт Брайан Дрисколл в комментарии для Newsweek.

Читайте также: Зарплаты растут, но не для всех: кому ждать надбавок в 2025 году

Согласно исследованию, 58% представителей поколения Z считают приемлемым годовой доход в пределах50 000–100 000 долларов, в то время как каждый четвертый указал100 000-200 000 долларов как желаемый уровень заработка.

Следует отметить, что речь идет об ожиданиях молодежи в США. В Украине также стремятся к достойной оплате труда, однако размер желаемой зарплаты значительно отличается в зависимости от отрасли, опыта и региона.

HR-эксперт Брайан Дрисколл предупредил, что работодатели, не указывающие уровень зарплаты в вакансиях, рискуют получить меньше отзывов от кандидатов.

"Ирония состоит в том, что компании стремятся привлечь лучшие таланты, но многие до сих пор ожидают, что кандидаты будут подавать заявки вслепую, не зная, хватит ли зарплаты на жизнь, не говоря уже о соответствии отраслевым стандартам и требованиям должности. И, чтобы было понятно, это не проблема поколения Z – это просто плохая бизнес-стратегия", – пояснил он.

Раньше мы рассказывали, почему работодатели готовы поднимать зарплаты и все равно не могут найти людей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!