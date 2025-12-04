Получат ли военные 13 зарплату в 2025 году

В конце года во многих компаниях традиционно обсуждают "13 зарплату" — дополнительную премию, которую часто выплачивают работникам. Могут ли военнослужащие в Украине рассчитывать на подобную выплату в 2025 году? Разбираемся в деталях.

"13-я зарплата" — это не юридический термин, а просто бытовое название для годовой премии, которую работодатели назначают по своему усмотрению. В Украине законодательство не обязывает компании к таким выплатам: они могут быть предусмотрены коллективным договором, внутренними правилами оплаты труда или индивидуальным трудовым контрактом. Об этом пишет "Факты".

Кодекс законов о труде (статья 97) и Закон "Об оплате труда" (статья 15) позволяют работодателям устанавливать дополнительные поощрения - премии, бонусы или надбавки, - но не делают их обязательными. Если в документах компании такое не прописано, отсутствие премии не является нарушением.

Военная юрист Анастасия Володенкова объясняет, что для ВСУ аналогом "13-й зарплаты" является материальная помощь на оздоровление - ежегодная выплата, гарантированная законодательством всем военнослужащим (офицерам, рядовым, сержантам и старшинам), кроме срочников. Ее размер зависит от индивидуального денежного довольствия бойца.

Получить оздоровительные могут те, кто получил право на ежегодный основной отпуск. По словам Володенковой, это, по сути, отпускные для гражданских: достаточно подать рапорт командиру в любой день года. Важный нюанс – выплату можно оформить независимо от фактического ухода в отпуск; эти процессы не связаны.

После представления рапорта средства перечисляет Департамент финансов в часть, а оттуда — на карту бойца как отдельное начисление рядом с денежным довольствием. Точных сроков в законе нет, но обычно выплаты поступают без значительных задержек — в отличие от других видов помощи, часто выдаваемых в конце года.

Таким образом, каждый военный с правом на оздоровительные фактически получает дополнительную "13-ю" зарплату, подчеркивает Анастасия Володенкова.

