Правительство повысило выплаты при рождении ребенка: сколько получат родители в 2026 году

В проекте государственного бюджета Украины на 2026 год предусмотрено существенное усиление поддержки семей с детьми. Общий объем финансирования этого направления составит 24,5 миллиарда гривен, при этом ключевое внимание сосредоточено на увеличении выплат, связанных с рождением ребенка и уходом за ним.

С начала 2026 года государство значительно пересмотрит размер единовременного пособия при рождении ребенка. Сумма выплаты вырастет в пять раз — вместо нынешних 10 тысяч гривен родители будут получать 50 тысяч гривен. Об этом говорится на правительственном портале.

Заметно увеличится и ежемесячная поддержка по уходу за ребенком до достижения им одного года. Ранее такая помощь составляла 860 гривен, однако с нового года она составит 7 тысяч гривен в месяц. Для детей с инвалидностью предусмотрен повышенный размер выплаты – 10 500 гривен ежемесячно.

Кроме того, в 2026 году стартует новая государственная программа под названием "Если". Она рассчитана на семьи с детьми в возрасте от одного до трех лет и предусматривает ежемесячное финансовое пособие по уходу за малышом. Размер такой поддержки составит 8 тысяч гривен, а для детей с инвалидностью – до 12 тысяч гривен. Обязательным условием участия в программе есть выход на работу одного из родителей или законных представителей ребенка.

Отдельную финансовую поддержку получат и семьи, чьи дети начинают обучение в школе. Для первоклассников в 2026 году предусмотрена единовременная выплата "Упаковка школьника" в размере 5 тысяч гривен.

Также в бюджете заложены средства для продолжения программ оздоровления и отдыха детей, а также для развития и поддержки семейных форм воспитания. На эти направления государство направит 1,6 миллиарда гривен.

В то же время, правительство предостерегает, что в отдельных случаях семьям может быть начислена задолженность и придется вернуть уже полученные средства. Это касается ситуаций, когда помощь была назначена без надлежащих оснований или если семья не уведомила органы социальной защиты о существенных изменениях в своем финансовом или имущественном состоянии.

Речь идет, в частности, о значительном росте доходов, приобретении недвижимости или автомобиля, трудоустройстве на высокооплачиваемую работу, смене места жительства или потере статуса многодетной семьи. В таких случаях выплаты могут быть прекращены, а чрезмерно полученные средства подлежать возврату.

