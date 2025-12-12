Правительство расширило перечень товаров, которые можно покупать на тысячу от Зеленского: о чем идет речь

С 11 декабря украинцы могут тратить средства государственных программ "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек" на продовольственные товары украинского производства (кроме подакцизных).

Оплата возможна только в оффлайн-магазинах — онлайн-заказы временно недоступны. Вскоре подключаются другие сети. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

С 22 ноября правительство расширило перечень товаров и услуг для Национального кэшбека: коммунальные платежи, лекарства и медизделия, книги, почтовые услуги, благотворительность (включая поддержку ВСУ) и продукты украинского производства.

