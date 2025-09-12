Преобладает сухая и солнечная погода: прогноз на выходные

В выходные, 13-14 сентября, в Украине будет царить сухая и солнечная погода. Осень еще порадует украинцев несколькими теплыми днями: местами температура поднимется до +25 °C.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко. По ее словам, днем ожидается +20...+25°C, ночью +10...+15°C. Немного прохладнее будет на Сумщине и Харьковщине - там столбики термометров опустятся до +8...+12°C.

"Дождей в выходные почти не ожидается, погода будет сухой и малооблачной. Так что можно гулять, собирать грибы (осторожно!), шуршать листьями, делать гербарий или просто поехать в парк — будет очень хорошо", — советует Диденко.

В Киеве 13-14 сентября тоже ожидается солнечная и комфортная погода: ночью +12...+15°C, днем +22...+24°C. Последующие осадки прогнозируются 17 сентября вместе с похолоданием.

"А пока в субботу и воскресенье нас ждет настоящая золотая осень", — подытожила синоптика.

