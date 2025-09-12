Переважатиме суха та сонячна погода: прогноз на вихідні

У вихідні, 13–14 вересня, в Україні пануватиме суха й сонячна погода. Осінь ще потішить українців кількома теплими днями — місцями температура підніметься до +25 °C.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, вдень очікується +20...+25 °C, вночі +10...+15 °C. Трохи прохолодніше буде на Сумщині та Харківщині — там стовпчики термометрів опустяться до +8...+12 °C.

"Дощів у вихідні майже не передбачається, погода буде сухою та малохмарною. Тож можна гуляти, збирати гриби (обережно!), шурхотіти листям, робити гербарій чи просто поїхати в парк — буде дуже гарно", — радить Діденко.

У Києві 13–14 вересня теж очікується сонячна й комфортна погода: вночі +12...+15 °C, вдень +22...+24 °C. Наступні опади прогнозуються 17 вересня — разом із похолоданням.

"А поки в суботу й неділю на нас чекає справжня золота осінь", — підсумувала синоптикиня.

