Президент Еврокомиссии допустила вариант сбивания самолетов России в случае нарушения воздушного пространства стран НАТО

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен не исключила возможности сбивания российских самолетов, безнаказанно входящих в воздушное пространство государств Европы. В своей речи фон дер Ляен подчеркнула: "Моя позиция — мы должны защищать каждый квадратный сантиметр нашей территории. И это значит: если происходит вторжение в наше воздушное пространство, то, конечно же, после четкого предупреждения — вариант с убытком такого самолета остается на рассмотрении".

Об этом политика сказала в интервью CNN. По сообщениям, 19 сентября российские МиГи около 12 минут находились в воздушном пространстве Эстонии над Финским заливом.

