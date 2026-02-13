Пропала отсрочка в Резерв+: что делать

Военнообязанные по всей стране сообщают о трудностях с отражением отсрочок в приложении "Резерв+". Несмотря на то, что часть пользователей получила push-уведомление о возможном автоматическом продлении отсрочки, у многих соответствующая информация в профиле так и не обновилась.

Отсутствие изменений в приложении обычно связано с нехваткой актуальных данных или их устаревшей в государственных реестрах. Именно на основании этих реестров система проверяет право на отсрочку и отображает результат в "Резерве+". Об этом сообщает Минобороны.

Если сообщение о продлении не поступило или статус не изменился, гражданам советуют лично обратиться в любой удобный Центр предоставления административных услуг с подтверждающими документами. В ведомстве особо подчеркивают, что территориальные центры комплектования больше не принимают такие заявления.

По данным Минобороны, примерно 90% отсрочок должны быть пролонгированы автоматически — без подачи дополнительных заявлений или справок и без необходимости посещать учреждения. Проверка оснований осуществляется через электронное взаимодействие государственных реестров, а результат должен сразу появляться в приложении.

Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить

Однако на практике многие пользователи столкнулись с тем, что автоматическое продление либо вообще не произошло, либо было отражено только на короткий период — до 4 или 5 февраля.

Юристы, работающие в сфере мобилизационного законодательства, предполагают, что одной из причин сбоев могут быть проблемы со связью и перебои с интернетом из-за отключения электроэнергии. Это может затруднять синхронизацию информации между государственными реестрами и электронными сервисами.

Адвокат Катерина Анищенко в комментарии " ТСН " предупредила, что отсутствие отражения отсрочки в системе создает риски для гражданина. Даже если человек фактически имеет право на отсрочку и все необходимые документы, но статус не зафиксирован в системе, ситуация юридически остается уязвимой. По ее словам, судебная практика свидетельствует, что ответственность за своевременное оформление и контроль за наличием отсрочки возлагается именно на военнообязанного.

Напомним, мы уже писали, на какие образовательные льготы имеют право военные.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!