Проще избавиться: какие долларовые банкноты не примет ни один обменник в Украине

Украинцам отказывают в обмене отдельных банкнот доллара США. Такие купюры проще выбросить, чем тратить время на поиск покупателя или другой способ реализации. Даже за пределами страны эти деньги не примут для расчетов.

UAportal со ссылкой на "Новости.LIVE" рассказывает, какие именно долларовые банкноты отказываются принимать для обмена в Украине.

Купюры крупного номинала

Купюры в 500, 1000, 5000 и 10 000 долларов США уже много десятков лет не находятся в обращении: в последний раз их печатали в 1945 году, а официально изъяли в 1969-м. Ни банки, ни обменные пункты такие банкноты не принимают.

Единственный вариант их реализации – продажа коллекционерам или на теневом рынке, где они рассматриваются как предмет инвестиционной ценности.

Купюры, содержащие повреждения

Серьезно поврежденные или изношенные долларовые банкноты (со следами разрывов, пятнами, потерей цвета или измененным дизайном) финансовые учреждения не принимают. Для их обмена необходимо проходить процедуру инкассо – валюту пересылают в зарубежный банк. Такая услуга является платной и целесообразной только в том случае, если речь идет о значительных суммах.

