Простіше позбутися: які доларові банкноти не прийме жоден обмінник в Україні

Українцям відмовляють в обміні окремих банкнот долара США. Такі купюри простіше викинути, ніж витрачати час на пошук покупця чи інший спосіб реалізації. Навіть за межами країни ці гроші не приймуть для розрахунків.

UAportal з посиланням на "Новини.LIVE" розповідає, які саме доларові банкноти відмовляються приймати для обміну в Україні.

Купюри великого номіналу

Купюри у 500, 1000, 5000 та 10 000 доларів США вже багато десятків років не перебувають в обігу: востаннє їх друкували у 1945 році, а офіційно вилучили у 1969-му. Ані банки, ані обмінні пункти такі банкноти не приймають.

Єдиний варіант їх реалізації – продаж колекціонерам чи на тіньовому ринку, де вони розглядаються як предмет інвестиційної цінності.

Купюри, що містять пошкодження

Серйозно пошкоджені чи зношені доларові банкноти (зі слідами розривів, плямами, втратою кольору або зміненим дизайном) фінансові установи не приймають. Для їх обміну необхідно проходити процедуру інкасо – валюту пересилають до закордонного банку. Така послуга є платною й доцільною лише тоді, коли йдеться про значні суми.

