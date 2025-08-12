Прослужат более 20 лет: названы самые надежные автомобили для длительной эксплуатации

В 2025 году приобретение нового автомобиля – это очень затратная покупка. Поэтому вполне естественно, что владельцы стремятся обеспечить как можно более длительный срок эксплуатации своего транспортного средства.

Для тех, кто рассматривает автомобиль как инвестицию на годы, рынок предлагает немало вариантов, способных служить чрезвычайно долго, однако при условии регулярного и качественного обслуживания. Специалисты объединили статистику долговечности от iSeeCars с прогнозами надежности моделей 2025 года, предоставленными компанией JD Power, пишет Slash Gear.

Таким образом удалось отобрать автомобили, которые имеют высокие шансы служить владельцам более 20 лет. Основой для анализа стали данные рейтинга iSeeCars, охватывающие пробег более 2 миллионов машин со вторичного рынка. В рассмотрение включались только те модели, которые присутствовали на рынке не менее 10 лет из последних 20.

После исключения автомобильных моделей, которые больше не выпускаются, каждый вариант был тщательно сопоставлен с рейтингами качества и надежности от JD Power. Основным критерием попадания в список стала наивысшая оценка – "отлично".

Это позволило включить в рейтинг не только проверенные годами машины, но и те, которые имеют потенциал сохранять высокое качество в будущем. Стоит помнить: независимо от того, какую модель вы выберете, регулярное техническое обслуживание играет решающую роль в долговечности транспортного средства. Следуя инструкциям производителя по сервису, вы сможете наслаждаться бесперебойной работой авто в течение 20 лет или даже дольше.

Топ-12 моделей с высокой надежностью: рейтинг 2025 года

1. Chevrolet Tahoe

Этот большой SUV отличается мощной конструкцией и способностью справляться с серьезными нагрузками. Модель 2025 года получила высокие оценки за надежность, что делает ее отличным выбором для длительного использования.

2. Lexus ES

Автомобиль бизнес-класса, который сочетает элегантность с исключительной технической стабильностью. Его стабильное присутствие в топах рейтингов качества свидетельствует о безупречной репутации среди водителей.

3. Acura MDX

Премиальный кроссовер, демонстрирующий отличное качество сборки и надежность. Благодаря гармоничному балансу между мощностью, безопасностью и долговечностью, MDX остается популярным выбором среди ценителей комфортного и надежного транспорта.

4. Toyota Highlander

Компания Toyota давно завоевала репутацию производителя надежных автомобилей, и модель Highlander только подтверждает это. Этот просторный кроссовер для семьи отличается функциональностью и способностью служить без сбоев в течение многих лет.

5. Cadillac Escalade

Хотя Escalade принадлежит к классу люксовых внедорожников, он также впечатляет своей выносливостью и способностью сохранять высокие эксплуатационные характеристики с течением времени.

6. Porsche Cayenne E-Hybrid

На первый взгляд Porsche может не ассоциироваться с практичностью, однако гибридная версия Cayenne сочетает динамику спортивного автомобиля с надежностью, что является результатом совершенной инженерии, характерной для бренда.

7. Honda CR-V

Этот компактный кроссовер заслуженно входит в число самых любимых среди водителей. Его стабильная репутация как надежного автомобиля подтверждается годами безотказной эксплуатации.

8. Hyundai Sonata Hybrid

Гибридная версия Sonata демонстрирует значительный прогресс Hyundai в области качества и долговечности. Она удачно сочетает экономичность с надежностью, что делает ее привлекательным выбором для тех, кто ищет современный и выносливый седан.

9. Toyota 4Runner

Этот внедорожник от Toyota создан для экстремальных условий. 4Runner славится своей выносливостью и способностью служить десятилетиями, оставаясь верным спутником в самых сложных путешествиях.

10. Lexus RX Hybrid

Этот премиальный кроссовер удачно сочетает элегантность, топливную эффективность и проверенную надежность, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт без компромиссов.

11. Toyota Camry

Camry давно зарекомендовала себя как образец стабильности и долговечности среди седанов среднего класса. Ее безупречная репутация – результат многолетнего качества и доверия водителей.

12. Honda Civic

Этот компактный Civic – символ практичности и экономичности. Его конструкция обеспечивает длительный срок службы с минимальными затратами на обслуживание, что делает его особенно привлекательным для ежедневного использования.

