Путин потеряет власть: астролог назвал сроки завершения войны в Украине и смерти главы Кремля

Российские оккупанты будут спасаться бегством из Украины после смерти российского диктатора Владимира Путина. Это может произойти поздней весной – ранним летом 2023 года.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал астролог Влад Росс. "Только Путин потеряет власть, все российские военные быстро покинут нашу территорию. Они убегут сами, даже из Крыма. А смерть Владимира Путина – это поздняя весна – раннее лето. Это максимум, который я могу прогнозировать его жизни", – отметил он.

По словам астролога, в июне для Путина будет "черный месяц", который связан с отравлениями и ядами. Росс добавил, что финал Путина будет, как у Гитлера: сначала он примет яд, а потом или он сам застрелится, или кто-то ему поможет.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.