Путін втратить владу: астролог назвав терміни завершення війни в Україні та смерті глави Кремля

Російські окупанти рятуватимуться втечею з України після смерті російського диктатора Володимира Путіна. Це може статися пізно навесні – рано влітку 2023 року.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів астролог Влад Росс. "Тільки Путін втратить владу, всі російські військові швидко покинуть нашу територію. Вони втечуть самі, навіть із Криму. А смерть Володимира Путіна – це пізня весна – раннє літо. Це максимум, який я можу прогнозувати його життю, – зазначив він.

За словами астролога, у червні для Путіна буде "чорний місяць", який пов'язаний із отруєннями та отрутами. Росс додав, що фінал Путіна буде, як у Гітлера: спочатку він прийме отруту, а потім або сам застрелиться, або хтось йому допоможе.

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Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.