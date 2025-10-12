Работник с 39 годами стажа: Пенсионный фонд назвал размер выплат
В соответствии с положениями Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", право на пенсию по возрасту определяется на основе достижения соответствующего возраста и наличия необходимого страхового стажа.
Начиная с 1 января 2025 года, для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. В 2026 году эта норма возрастет до 33 лет. Лица, которые уже имеют 39 лет стажа, соответствуют установленным критериям, пишет издание На пенсии.
На размер пенсии влияет продолжительность страхового стажа и уровень заработной платы, с которой уплачивались взносы.
Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа
Как рассчитать размер будущей пенсии
Онлайн-калькулятор пенсионных выплат позволяет определить ориентировочный размер будущей пенсии. Согласно расчетам, лицо, имеющее 39 лет страхового стажа и получавшее минимальную заработную плату, может претендовать на примерно 3500 гривен ежемесячной пенсии.
С увеличением уровня заработной платы увеличивается и размер пенсионного обеспечения. К примеру, при ежемесячном доходе 12000 гривен ожидаемая пенсия будет составлять около 5200 гривен.
При условии ежемесячного дохода в 20 тысяч гривен и уплаты всех необходимых взносов размер пенсии, которую назначает Пенсионный фонд, будет превышать 8600 гривен.
При заработной плате 30 тысяч гривен ожидаемая пенсионная выплата составит около 13 тысяч гривен.
Ранее мы рассказывали, что украинцам повысят пенсии в 2026 году.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!