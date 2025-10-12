Працівник із 39 роками стажу: Пенсійний фонд назвав розмір виплат

Відповідно до положень Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", право на пенсію за віком визначається на основі досягнення відповідного віку та наявності необхідного страхового стажу.

Починаючи з 1 січня 2025 року, для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. У 2026 році ця норма зросте до 33 років. Особи, які вже мають 39 років стажу, відповідають встановленим критеріям, пише видання На пенсії.

На розмір пенсії впливає тривалість страхового стажу та рівень заробітної плати, з якої сплачувалися внески.

Як розрахувати розмір майбутньої пенсії

Онлайн-калькулятор пенсійних виплат дає змогу визначити орієнтовний розмір майбутньої пенсії. Згідно з розрахунками, особа, яка має 39 років страхового стажу та отримувала мінімальну заробітну плату, може претендувати на приблизно 3500 гривень щомісячної пенсії.

Зі збільшенням рівня заробітної плати зростає і розмір пенсійного забезпечення. Наприклад, при щомісячному доході 12000 гривень очікувана пенсія становитиме близько 5200 гривень.

За умови щомісячного доходу у 20 тисяч гривень та сплати всіх необхідних внесків, розмір пенсії, яку призначає Пенсійний фонд, перевищуватиме 8600 гривень.

При заробітній платі 30 тисяч гривень очікувана пенсійна виплата становитиме приблизно 13 тисяч гривень.

