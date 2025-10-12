Работник с 39 годами стажа: Пенсионный фонд назвал размер выплат

В соответствии с положениями Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", право на пенсию по возрасту определяется на основе достижения соответствующего возраста и наличия необходимого страхового стажа.

Начиная с 1 января 2025 года, для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. В 2026 году эта норма возрастет до 33 лет. Лица, которые уже имеют 39 лет стажа, соответствуют установленным критериям, пишет издание На пенсии.

На размер пенсии влияет продолжительность страхового стажа и уровень заработной платы, с которой уплачивались взносы.

Как рассчитать размер будущей пенсии

Онлайн-калькулятор пенсионных выплат позволяет определить ориентировочный размер будущей пенсии. Согласно расчетам, лицо, имеющее 39 лет страхового стажа и получавшее минимальную заработную плату, может претендовать на примерно 3500 гривен ежемесячной пенсии.

С увеличением уровня заработной платы увеличивается и размер пенсионного обеспечения. К примеру, при ежемесячном доходе 12000 гривен ожидаемая пенсия будет составлять около 5200 гривен.

При условии ежемесячного дохода в 20 тысяч гривен и уплаты всех необходимых взносов размер пенсии, которую назначает Пенсионный фонд, будет превышать 8600 гривен.

При заработной плате 30 тысяч гривен ожидаемая пенсионная выплата составит около 13 тысяч гривен.

