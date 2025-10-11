Работодатели не успевают за трендами: что ищут украинцы на рынке труда в 2025 году

В 2025 году украинцы всех возрастов демонстрируют кардинально отличные подходы к выбору работы. Молодежь чаще всего предпочитает вакансии в торговле, сфере услуг и образовании, тогда как представители старших поколений склоняются к более практичным профессиям — охранникам, уборщикам, водителям или операторам котельных.

Самый активный интерес среди соискателей фиксируется к предложениям в области торговли, общественного питания и технического обслуживания. Как отмечает Государственная служба занятости, в 2025 году на украинском рынке труда наблюдается обратная зависимость между возрастом соискателей и запросами работодателей.

Компании преимущественно ищут молодых специалистов, в то время как среди тех, кто активно обращается за помощью в трудоустройстве, преобладают люди постарше. Распределение соискателей по возрастным группам выглядит следующим образом:

15–19 лет – 2,5%;

20–24 года – 6%;

25–29 лет – 6,4%;

30–34 года – 10%;

35–39 лет – 13%;

40–44 года – 13,5%;

45–49 лет – 14%;

50–54 года – 14%;

55+ лет – 20%.

Читайте также: Одна из самых плохо оплачиваемых работ в Украине: эксперты назвали профессию-аутсайдера

Итак, количество самых молодых претендентов на работу почти в десять раз меньше, чем среди представителей старшего поколения. В Государственной службе занятости отмечают, что это обусловлено рядом факторов.

Прежде всего, речь идет об обучении и стажировке. Многие компании еще во время практики привлекают студентов и готовят их к дальнейшей работе. На крупных украинских предприятиях – в сфере ИТ, банковских услуг, агропромышленности или энергетики – студенты проходят производственную практику, после которой часто остаются работать. Поэтому большинство молодежи после окончания учебы уже имеют место работы и не обращаются в службу занятости.

Второй причиной в Государственной службе занятости называют активность молодежи в неформальном секторе. Значительная часть молодых работников выбирает неофициальное трудоустройство – в торговле, строительстве или сельском хозяйстве. Такие рабочие обычно не учитывают уплату налогов, социальные гарантии или страхование.

Третий фактор – военный. На легальном рынке труда наблюдается нехватка мужчин. Среди претендентов в возрасте до 25 лет их доля составляет около 40%, но после этого возраста показатель снижается до примерно 25%. Только в группе старше 55 лет соотношение снова стабилизируется – 64% женщин против 36% мужчин.

Какую работу выбирают украинцы разных поколений:

15–19 лет: ищут работу, не требующую квалификации – продавец, парикмахер, тракторист;

20–24 года: преобладают начинающие – продавцы, учителя, кассиры, администраторы, подсобные рабочие;

25–29 лет: чаще всего интересуются вакансиями поваров, кассиров, медсестер;

30–34 года: растет спрос на более ответственные должности – бухгалтер, водитель, продавец;

35-39 лет: больше претендентов среди экономистов, государственных служащих и менеджеров;

40–44 года: популярные профессии – бухгалтер, швея, уборщик;

45–49 лет: заметный рост интереса к работе охранника;

50–54 года: чаще всего ищут вакансии повара, водителя, уборщика или учителя;

55+ лет: предпочитают простые рабочие специальности — охранников, сторожей, операторов котельных и машинистов.

Раньше мы рассказывали, кого искусственный интеллект оставляет без работы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!