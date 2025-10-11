Роботодавці не встигають за трендами: що шукають українці на ринку праці у 2025 році

У 2025 році українці різного віку демонструють кардинально відмінні підходи до вибору роботи. Молодь найчастіше віддає перевагу вакансіям у торгівлі, сфері послуг та освіті, тоді як представники старших поколінь схиляються до більш практичних професій — охоронців, прибиральників, водіїв або операторів котелень.

Найактивніший інтерес серед шукачів фіксується до пропозицій у галузях торгівлі, громадського харчування та технічного обслуговування. Як зазначає Державна служба зайнятості, у 2025 році на українському ринку праці спостерігається зворотна залежність між віком претендентів і запитами роботодавців.

Компанії переважно шукають молодих спеціалістів, тоді як серед тих, хто активно звертається по допомогу у працевлаштуванні, переважають люди старшого віку. Розподіл шукачів роботи за віковими групами виглядає наступним чином:

15–19 років – 2,5%;

20–24 роки – 6%;

25–29 років – 6,4%;

30–34 роки – 10%;

35–39 років – 13%;

40–44 роки – 13,5%;

45–49 років – 14%;

50–54 роки – 14%;

55+ років – 20%.

Отже, кількість наймолодших претендентів на роботу майже у десять разів менша, ніж серед представників старшого покоління. У Державній службі зайнятості зазначають, що це зумовлено низкою факторів.

Перш за все, йдеться про навчання та стажування. Чимало компаній ще під час практики залучають студентів і готують їх до подальшої роботи. На великих українських підприємствах – у сферах ІТ, банківських послуг, агропромисловості чи енергетики – студенти проходять виробничу практику, після якої часто залишаються працювати. Тому більшість молоді після завершення навчання вже має місце роботи і не звертається до служби зайнятості.

Другою причиною у Державній службі зайнятості називають активність молоді у неформальному секторі. Значна частина юних працівників обирає неофіційне працевлаштування – у торгівлі, будівництві чи сільському господарстві. Такі робітники зазвичай не зважають на сплату податків, соціальні гарантії чи страхування.

Третій фактор – військовий. На легальному ринку праці спостерігається нестача чоловіків. Серед претендентів віком до 25 років їх частка становить близько 40%, але після цього віку показник знижується до приблизно 25%. Лише у групі старших за 55 років співвідношення знову стабілізується – 64% жінок проти 36% чоловіків.

Яку роботу обирають українці різних поколінь:

15–19 років: шукають роботу, що не потребує кваліфікації – продавець, перукар, тракторист;

20–24 роки: переважають початківці – продавці, вчителі, касири, адміністратори, підсобні робітники;

25–29 років: найчастіше цікавляться вакансіями кухарів, касирів, медсестер;

30–34 роки: зростає попит на відповідальніші посади – бухгалтер, водій, продавець;

35–39 років: більше претендентів серед економістів, державних службовців та менеджерів;

40–44 роки: популярні професії – бухгалтер, швачка, прибиральник;

45–49 років: помітне зростання інтересу до роботи охоронника;

50–54 роки: найчастіше шукають вакансії кухаря, водія, прибиральника або вчителя;

55+ років: віддають перевагу простим робітничим спеціальностям — охоронцям, сторожам, операторам котелень і машиністам.

