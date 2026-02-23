Резкие перепады температуры и смешанные осадки: Украину ожидают погодные 'качели'

Последние дни календарной зимы с 23 по 28 февраля 2026 года принесут Украине нестабильную и контрастную погоду. Страну ждут резкие перепады температуры, смешанные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололедица на дорогах, порывистый ветер, а в отдельных регионах даже штормовые порывы.

Такая погода может существенно усложнить движение транспорта, работу коммунальных служб и передвижение пешком. Об этом сообщает Укргидромицентр.

В понедельник, 23 февраля, будет облачная погода. В большинстве областей ожидается мокрый снег и дождь со снегом. Из-за сильного ветра и скользких дорог в северных и центральных регионах объявлено штормовое предупреждение: на открытой местности порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +1…-3°C на севере до 0…+7°C на западе. На востоке будет холоднее – 0…-10°C, а в центре – от +1 до -10°C.

Во вторник, 24 февраля, осадки не прекратятся - местами пройдут снегопады и мокрый снег. На дорогах северных и центральных областей сохранится гололедица, поэтому водителям советуют быть максимально осторожными. На востоке станет немного теплее, но порывистый ветер усилит чувство холода. Температура воздуха в центре составит -3...+3°C, на юге - -1...+8°C, на западе - -5...+7°C, на востоке - +1...+4°C, а на севере - -1...+1°C.

В среду 25 февраля облачность останется почти по всей территории страны. Ожидается мокрый снег и дождь, а на севере — более интенсивные снегопады. Это может привести к серьезным трудностям для транспорта и коммунальных служб. Пешеходам следует быть особенно внимательными на скользких тротуарах, у остановок и лестниц. Температура воздуха на севере будет колебаться от -5 до -1°C, а на юге от -1 до +8°C.

В четверг, 26 февраля, морозы несколько ослабеют, хотя на востоке еще возможен небольшой снег. На западе страны прогнозируется постепенное потепление, хотя ночью будут сохраняться отрицательные значения. В северных и центральных регионах усилится ветер, из-за чего температура будет ощущаться ниже. Температура воздуха составит на севере -10...+1°C, на востоке - до -3...+1°C, в центре - -6...0°C, на юге - -4...+5°C, а на западе - -5...+7°C.

В пятницу, 27 февраля, ожидается облачная погода с периодическими прояснениями без существенных осадков. На западе страны температура поднимется до +10°C. В то же время в северных и восточных областях еще будут сохраняться минусовые показатели. В северных регионах возможна гололедица.

Напомним, Украину ждет аномально холодный февраль.

