'РФ отказывается от каких-либо переговоров': Венс сделал заявление о войне в Украине и обратился к россиянам

За последние несколько недель Россия прекратила участие в двусторонних переговорах с Украиной и трехсторонних встречах с участием президента США Дональда Трампа или других представителей его администрации.

Эту информацию озвучил вице-президент США Джей Ди Венс во время интервью для телеканала Fox News, отрывок из которого опубликовал Белый дом. Венс подчеркнул, что ситуация на месте изменилась, поскольку "россияне уносят много жизней, сами также несут значительные потери, и в результате не имеют почти ничего, чтобы это оправдать".

Вице-президент США отметил, что американская сторона по-прежнему привержена мирному урегулированию, однако подчеркнул, что для достижения мира необходима готовность обеих сторон к диалогу.

По его словам, последние недели показали нежелание России участвовать в переговорах: "Россияне отказались сесть (за стол переговоров – ред.) в любых двусторонних встречах с украинцами. Они отказались участвовать в любых трехсторонних встречах, на которых президент [США Трамп] или другой член администрации мог бы сесть (за стол переговоров – ред.) с россиянами и украинцами".

Венс отметил, что США с самого начала второго срока администрации Трампа стремились к миру, но "россияне должны проснуться и принять реальность".

"Многие люди гибнут. Они (россияне – ред.) не имеют многого, чтобы показать за это. Сколько еще людей они готовы потерять? Сколько еще людей они готовы убить ради очень небольшого, если вообще какого-то, военного преимущества на земле? Я думаю, что ответ, надеюсь, будет "не так много", – пояснил американский политик.

По словам Венса, позиция Вашингтона заключается в том, что США продолжат усилия для достижения мира, надеясь, что Россия в конце концов поймет реальное положение дел на месте.

