Российская армия атаковала больницу в Харькове КАБами: есть раненые (фото, видео)

Российские войска атаковали Харьков вечером 13 октября, применив управляемые авиабомбы. В результате обстрела вспыхнул масштабный пожар в Салтовском районе, а также были зафиксированы повреждения медицинского учреждения.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов, глава ОВА Олег Синегубов. Около 22:00 Терехов сообщил, что удары КАБ пришлись по Слободскому району Харькова. Одновременно в Салтовском районе возник большой пожар.

Впоследствии выяснилось, что одна из авиабомб попала в территорию медицинского учреждения — разрушено хозяйственное здание, повреждены окна. Сначала сообщалось о четырех пострадавших.

В результате ударов частично обесточенными остались три района города.

Позже глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что количество пострадавших может возрасти из-за сильного стресса среди жителей. Пациентов медучреждения - 57 человек - эвакуировали в другую больницу. Также сгорел гараж площадью около 85 кв. м, повреждено 17 автомобилей.

После полуночи 14 октября Синегубов сообщил, что шесть человек получили ранения обломками стекла. У некоторых пациентов медучреждения зафиксирована острая стрессовая реакция.

Харьковская областная прокуратура впоследствии обнародовала видео последствий российского удара КАБами.

Ранее армия России уже атаковала Одессу и область, там вспыхнули пожары, были ранены.

