Російська армія атакувала лікарню у Харкові КАБами: є поранені (фото, відео)

Російські війська атакували Харків ввечері 13 жовтня, застосувавши керовані авіабомби. Внаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа в Салтівському районі, а також було зафіксовано пошкодження медичного закладу.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов. Близько 22:00 Терехов повідомив, що удари КАБами прийшлися по Слобідському району Харкова. Одночасно у Салтівському районі виникла велика пожежа.

Згодом з’ясувалося, що одна з авіабомб влучила у територію медичного закладу — зруйновано господарську будівлю, пошкоджено вікна. Спершу повідомлялося про чотирьох постраждалих.

У результаті ударів частково знеструмленими залишилися три райони міста.

Пізніше голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих може зрости через сильний стрес серед мешканців. Пацієнтів медзакладу — 57 осіб — евакуювали до іншої лікарні. Також згорів гараж площею близько 85 кв. м, пошкоджено 17 автомобілів.

Після опівночі 14 жовтня Синєгубов повідомив, що шестеро людей отримали поранення уламками скла. У деяких пацієнтів медзакладу зафіксовано гостру стресову реакцію.

Харківська обласна прокуратура згодом оприлюднила відео наслідків російського удару КАБами.

Раніше армія рф вже атакувала Одесу та область, там спалахнули пожежі, були поранені.

