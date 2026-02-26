Российская армия совершила массированную атаку на Украину: повреждены жилые дома, в Харькове и Кривом Роге ранены (фото, видео)

В ночь на 26 февраля 2026 года российские оккупационные войска совершили очередную массированную воздушную атаку на Украину, применив ударные беспилотники типа "Шахед" и баллистические ракеты. В результате обстрелов повреждены жилые дома в нескольких городах, объекты энергетической инфраструктуры в Одесской и Черниговской областях. Есть пострадавшие.

Киев

В 03:54 начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил об атаке столицы ударными БПЛА и баллистическими ракетами. В 05:09 в Голосеевском районе зафиксировано возгорание на территории частного дома из-за падения обломков. В 05:13 в Печерском районе вспыхнул пожар в двухэтажном частном доме - огонь ликвидирован. В 06:22 в Дарницком районе обломки повредили 9-этажный жилой дом: взрывная волна выбила окна и двери в квартире на первом этаже. Пострадавших нет, пожар не возник. Мэр Виталий Кличко подтвердил : в столице обошлось без жертв, но есть повреждение гражданской инфраструктуры.

Запорожье

В 04:06 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о попадании по частному дому. Впоследствии стало известно о прямом попадании в многоэтажку, пожаре автомобиля и повреждении нескольких торговых центров. В 04:18 подтверждена атака на объекты инфраструктуры. В 04:30 в многоэтажке горело несколько этажей, в одной из квартир был заблокирован человек. В 04:36 по предварительным данным россияне нанесли 12 ударов по городу. В 08:15 ГСЧС сообщила, что количество пострадавших возросло до 9 человек. Повреждены 19 многоэтажек, 4 частных дома и нежилых зданий. В более чем 500 домах трех районов отсутствует теплоснабжение.

Харьков и область

В 03:42 мэр Игорь Терехов сообщил о двух взрывах и атаке "Шахедами". Впоследствии стало известно о комбинированной атаке: 17 БПЛА и две баллистические ракеты. Под удар попали Шевченковский, Киевский, Салтовский и Слободской районы. В 05:00 количество пострадавших составило 4 человека, впоследствии возросло до 5, затем до 8, а по данным ОВА — до 9. В Слободском районе полностью разрушен частный дом, есть пострадавшие и риск людей под завалами. В Салтовском районе разрушен частный дом, произошел пожар и завалы. В Шевченковском районе прямое попадание в многоэтажку. В селе Рай-Оленевка острую реакцию на стресс получили три человека, включая 7-летнего мальчика. В Центральном парке зафиксировано одно из попаданий.

Кривой Рог

В 03:10 председатель Совета обороны Александр Вилкул сообщил о попадании "Шахеда" в пятиэтажное здание: поврежден конструктив, много выбитых окон, один пострадавший с легкими травмами. В 04:53 количество пострадавших возросло до двух человек.

Одесщина

Олег Кипер, начальник Одесской ОВА, сообщил об очередном ударе по энергетической инфраструктуре на юге региона. Пострадавших нет. Службы уже работают над ликвидацией последствий.

Винницкая область

В 07:00 начальник Винницкой ОВА Наталья Заболотная сообщила о массированной воздушной атаке. В результате обстрела повреждено около 20 жилых домов: выбиты окна и двери, повреждены крыши, в некоторых зданиях треснули стены. Пострадала одна женщина, ей оказывают необходимую помощь.

Черниговщина

Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о пострадавших в Минской и Батуринской общинах из-за атаки ударными БПЛА. На Минщине загорелся дом, 84-летний хозяин госпитализирован. Повреждены соседние дома. В Батуринской общине ранены 32-летний мужчина и 17-летняя девушка. В Корюковском обществе FPV-дрон повредил автомобиль и хозяйственное здание потребительского общества. В Семеновском обществе удар "молнии" пришелся по объекту энергетики.

Крапивниччина

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил о травмировании человека в Новоархангельской общине в результате дроновой атаки. Повреждены крыши пяти частных домов.

Полтавщина

Начальник Полтавской ОВ Виталий Дьяковнич сообщил об атаке на регион. В Полтавском районе обломки повредили объекты промышленного предприятия — пожар ликвидирован. В Лубенском районе повреждены частные домовладения и линия электропередачи. Без света остались 18 209 бытовых и 1781 юридический потребитель. Энергетики работают над восстановлением. Пострадавших нет.

