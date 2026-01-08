Российские дроны массированно атаковали Днепр и Запорожье: города были полностью обесточены (фото)

7 января российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Днепропетровской и Запорожской областях. В результате атаки в регионах введены аварийные отключения электроэнергии, ситуация остается сложной.

Как сообщает " Общественное ", во многих районах Днепра исчезло электроснабжение, а в отдельных частях города временно отсутствует и водоснабжение. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что в настоящее время невозможно спрогнозировать сроки восстановления электроэнергии и призвал жителей сделать запас воды. По его словам, особенно сложная ситуация в Павлоградском и Синельниковском районах, где полностью обесточено предприятие "ДЗД".

Впоследствии в компании ДТЭК подтвердили, что на Днепропетровщине из-за российской атаки введены аварийные графики отключения света. В Министерстве энергетики добавили, что в результате обстрелов почти полностью без электроснабжения остались как Днепропетровская, так и Запорожская области. Критическая инфраструктура сейчас работает от резервных источников питания.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что из-за масштабного обесточивания мобильная связь в регионе функционирует в аварийном режиме. По его словам, все базовые станции переводят на аккумуляторные батареи, ресурса которых хватит примерно на восемь часов. Параллельно операторы совместно с местными властями разворачивают генераторы, чтобы обеспечить дальнейшую работу связи. Он также призвал жителей области пользоваться мобильной связью только при необходимости, по возможности переходить на национальный роуминг, GPON или интернет-мессенджеры.

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что в Днепре и ряде населенных пунктов области продолжаются восстановительные работы с учетом ситуации безопасности. Основная цель – как можно скорее вернуть людям тепло и воду. В Запорожье продолжается запуск генераторов и подключение когенерационных установок, а водоснабжение обеспечивается благодаря альтернативным источникам питания.

Также сообщается, что железнодорожное сообщение в регионах не остановлено: все поезда переведены на резервную теплотягу, а системы сигнализации и связи работают от запасных источников энергии.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

