Россия массированно атаковала Киев и область дронами и баллистикой: попадание в жилые дома и инфраструктуру, трое погибших, среди раненых - дети (фото, видео)

Вечером 13 ноября российские оккупационные войска атаковали территорию Украины ударными дронами, а после полуночи продолжили обстрелы баллистическим оружием. Основными направлениями удара стали Киев и область.

Информация поступала от официальных органов власти и прессслужбы Воздушных сил ВСУ.

Киев

К утру количество жертв и пострадавших постоянно уточнялось. По данным КМВА по состоянию на 09:13, погибли четыре человека, еще 27 получили ранения, среди них двое детей. Пятнадцать были доставлены в больницы.

Перед этим, по состоянию на 08:00, городской голова Виталий Кличко информировал о трех погибших и 26 пострадавших, отмечая, что спасатели продолжают работать под завалами.

Первые оперативные данные поступали около четырех утра: тогда сообщалось об 11 пострадавших, среди которых беременная женщина и мужчина в критическом состоянии. Через час количество травмированных возросло до 24, а около пяти утра - до 25 человек.

ГСЧС подтвердила гибель минимум одного человека и обнародовала фото с места удара.

Повреждение инфраструктуры в столице

Атака повлекла за собой значительные разрушения в разных районах Киева. Обломки попадали в жилые дома, школы, частные дома, нежилые сооружения, автомобили, а в нескольких местах возникали пожары. В Дарницком районе повреждены двор жилого дома и территория учебного заведения, в Днепровском — три многоэтажки и частный дом, в Подольском — пять домов.

В Голосеевском и Шевченковском районах зафиксировано возгорание в медицинских учреждениях и нежилых помещениях. В Деснянском и Святошинском районах огонь охватил жилые и частные дома. Часть построек осталась без тепла из-за аварий на теплосетях.

В городе временно перекрывали движение транспорта по нескольким улицам, чтобы обеспечить работу спасательных служб.

Киевская область

В регионе также зафиксированы многочисленные разрушения и шесть пострадавших, в том числе семилетний ребенок. Наибольшее повреждение нанесено частным домам в Вышгородском, Бучанском и Фастовском районах, а также производственным и складским помещениям в Белоцерковском районе.

Первые сообщения о раненых поступили около четырех утра: в Фастовском районе травмировали мужчину 1985 года рождения, в Вышгородском — трех человек, в том числе ребенка, в Бучанском — женщину, а в Белой Церкви мужчину госпитализировали с ожогами.

Другие регионы Украины

Чугуев. В городе беспилотники попали по неработающему предприятию, вызвав пожар в административном здании. Пострадавших нет.

Харьков. В Салтовском районе упал дрон типа "Гербер". К счастью, никто не пострадал.

Днепропетровщина. В Петропавловской общине в результате удара дронов возник пожар и повреждена инфраструктура.

Кировоград. В Новоукраинском районе повреждена линия электропередачи - без света остались 16 населенных пунктов. Энергетики уже занимаются возобновлением питания.

Одещина. Южные районы области атаковали ударными дронами. Пострадали инфраструктура и энергетический объект, где вспыхнули пожары. Поврежден жилой дом и крыша гаража. Есть один травмированный.

Спасатели и коммунальные службы по всей стране продолжают ликвидировать последствия ночной атаки.

Ранее армия России уже атаковала Одессу и область, там вспыхнули пожары, были ранены.

