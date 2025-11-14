Росія масовано атакувала Київ та область дронами та балістикою: є влучання у житлові будинки та інфраструктуру, троє загиблих, серед поранених - діти (фото, відео)

Увечері 13 листопада російські окупаційні війська атакували територію України ударними дронами, а після опівночі продовжили обстріли балістичною зброєю. Основними напрямками удару стали Київ та область.

Інформація надходила від офіційних органів влади та пресслужби Повітряних сил ЗСУ.

Київ

До ранку кількість жертв і постраждалих постійно уточнювалася. За даними КМВА станом на 09:13, загинули четверо людей, ще 27 отримали поранення, серед них двоє дітей. П’ятнадцятьох доставили до лікарень.

Перед цим, станом на 08:00, міський голова Віталій Кличко інформував про трьох загиблих і 26 постраждалих, наголошуючи, що рятувальники продовжують працювати під завалами.

Перші оперативні дані надходили близько четвертої ранку: тоді повідомлялося про 11 постраждалих, серед яких вагітна жінка та чоловік у критичному стані. Через годину кількість травмованих зросла до 24, а близько п’ятої ранку — до 25 осіб.

ДСНС підтвердила загибель щонайменше однієї людини та оприлюднила фото з місця удару.

Пошкодження інфраструктури в столиці

Атака спричинила значні руйнування в різних районах Києва. Уламки влучали в житлові будинки, школи, приватні садиби, нежитлові споруди, автомобілі, а в кількох місцях виникали пожежі. У Дарницькому районі пошкоджено подвір’я житлового будинку й територію навчального закладу, у Дніпровському — троє багатоповерхівок та приватна садиба, у Подільському — п’ять будинків.

У Голосіївському й Шевченківському районах зафіксовано займання в медичних закладах та нежитлових приміщеннях. У Деснянському та Святошинському районах вогонь охопив житлові й приватні будинки. Частина будівель залишилася без тепла через аварії на тепломережах.

У місті тимчасово перекривали рух транспорту на кількох вулицях, щоб забезпечити роботу рятувальних служб.

Київська область

У регіоні також зафіксовано численні руйнування та шістьох постраждалих, серед них семирічна дитина. Найбільше пошкоджень завдано приватним будинкам у Вишгородському, Бучанському та Фастівському районах, а також виробничим і складським приміщенням у Білоцерківському районі.

Перші повідомлення про поранених надійшли близько четвертої ранку: у Фастівському районі травмували чоловіка 1985 року народження, у Вишгородському — трьох людей, зокрема дитину, у Бучанському — жінку, а в Білій Церкві чоловіка госпіталізували з опіками.

Читайте також: Російська армія здійснила масованому атаку на Україну: у Києві, Запоріжжі та на Сумщині перебої зі світлом, є поранені та загиблі, серед них дитина (фото, відео)

Інші регіони України

Чугуїв. У місті безпілотники влучили по непрацюючому підприємству, спричинивши пожежу в адміністративній будівлі. Постраждалих немає.

Харків. У Салтівському районі впав дрон типу "Гербер". На щастя, ніхто не постраждав.

Дніпропетровщина. У Петропавлівській громаді внаслідок удару дронів виникла пожежа та пошкоджено інфраструктуру.

Кіровоградщина. У Новоукраїнському районі пошкоджено лінію електропередачі — без світла залишилися 16 населених пунктів. Енергетики вже займаються відновленням живлення.

Одещина. Південні райони області атакували ударними дронами. Постраждала інфраструктура та енергетичний об’єкт, де спалахнули пожежі. Пошкоджено житловий будинок і дах гаража. Є один травмований.

Рятувальники та комунальні служби по всій країні продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки.

Раніше армія рф вже атакувала Одесу та область, там спалахнули пожежі, були поранені.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!