Россия совершила ракетную атаку на Днепр: есть погибшие и раненые, поврежденные СТО и предприятия (фото)

Утром 1 декабря российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. По последним данным главы Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко, в результате атаки погибли три человека, еще пятнадцать получили ранения.

Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные – госпитализированы или лечатся амбулаторно. Об этом сообщили глава Днепропетровского ОВА Владислав Гайваненко, "Общественное Днепр", "Днепр оперативный", глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Ранее ракета попала в район, где расположены СТО и промышленные предприятия. На месте работают спасатели, идет поисково-спасательная операция и обследование территории.

Сразу после взрыва в городе звучали сирены экстренных служб. Местные паблики публиковали фото и видео с выбитыми стеклами, обломками и ранеными людьми, выводимыми с места попадания.

Власти призвали жителей к отбою воздушной тревоги оставаться в укрытиях. Последствия удара продолжают уточнять.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

