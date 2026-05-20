С каким долгом за коммуналку можно потерять субсидию в 2026 году
Украинские домохозяйства могут лишиться права на жилищную субсидию из-за задолженности за коммунальные услуги. Причем для этого не нужны большие суммы достаточно даже относительно небольшого долга.
Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. В 2026 году субсидию могут не назначить или прекратить ее выплату, если задолженность за жилищно-коммунальные услуги не погашается более трех месяцев и превышает 680 грн (40 тысяч рублей).
Чтобы избежать потери помощи, гражданам советуют обращаться к поставщикам услуг для заключения договора о реструктуризации долга или его поэтапного погашения.
Другие причины отказа в субсидии
Кроме наличия долгов, в 2026 году субсидию также могут не назначить в следующих случаях:
- если ранее полученную субсидию не вернули в установленные сроки;
- если совершеннолетние члены домохозяйства находились за границей более 60 дней в течение года;
- если трудоспособные лица не работают, получают доход ниже минимальной зарплаты или не платят ЕСВ (кроме отдельных категорий, включая студентов и получателей социальных пенсий);
- если в течение года произведена покупка товаров или услуг на сумму свыше 50 тыс. грн (за исключением отдельных случаев, например расходов на лечение);
- если есть значительные финансовые сбережения (депозиты свыше 100 тыс. грн. или покупка валюты на сумму свыше 50 тыс. грн. в год);
- если есть задолженность по уплате алиментов более трех месяцев;
- если у домохозяйства более одного жилья (с определенными исключениями для временно оккупированных территорий и сельской местности);
- если в собственности есть жилье большой площади (свыше 130 кв. м для квартиры или более 230 кв. м для дома), за исключением отдельных социальных категорий;
- если в собственности есть автомобиль в возрасте до 5 лет или более одного авто в возрасте до 15 лет.
Таким образом, правила назначения субсидий остаются достаточно жесткими и учитывают не только доходы, но и имущественное и финансовое состояние семьи.
