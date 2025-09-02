Сентябрьские валютные качели: вырастет ли доллар и что будет с гривной

Сентябрь в Украине обычно ассоциируется с ослаблением национальной валюты. В то же время, значительное влияние на динамику курса имеет Национальный банк, способный сдержать чрезмерную девальвацию гривны.

Об этом в своем сообщении в Facebook отметил финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Эксперт напомнил, что с 2000 года сентябрь преимущественно становился периодом ослабления гривны, а также в течение трех лет войны национальная валюта в этот месяц снижалась по отношению к доллару. По его мнению, на валютный рынок осенью будет влиять ряд факторов, однако ключевым игроком останется НБУ.

"Политика управляемой гибкости позволяет Нацбанку направлять валютный курс в нужном направлении даже при росте спроса. В то же время, такая стратегия в нынешних условиях рекордного импорта имеет существенный недостаток – она истощает международные резервы", – пояснил Андрей Шевчишин.

Аналитик добавил, что в сентябре обычно после завершения отпускного периода население начинает активнее накапливать сбережения и покупать валюту, что лишь усиливает спрос. Кроме того, старт делового сезона традиционно стимулирует импорт. Дополнительным давлением на экономику остаются обстрелы энергетической и газовой инфраструктуры, которые могут снова заставить бизнес и домохозяйства увеличивать закупку энергетического оборудования за границей.

На ситуацию с курсом влияет и бюджетный процесс. "По имеющейся информации, правительство готовит проект бюджета исходя из негативного сценария продолжения активной войны в 2026 году. До 15 сентября документ должен быть внесен на рассмотрение парламента", – подчеркнул эксперт.

Среди ключевых факторов, которые будут влиять на курс гривны – переговоры с МВФ по новой программе и ожидаемая продуктовая инфляция в следующем году, которая формируется с учетом жатвы и текущего сбора урожая.

По словам Андрея Шевчишина, ситуация с безопасностью остается важным элементом настроений на валютном рынке: восстановление обстрелов и военные учения врага в Беларуси, а также атаки на энергетическую и портовую инфраструктуру могут существенно усложнить положение гривны.

"В базовом сценарии на сентябрь колебания доллара могут составить 41,25–42,50 грн, евро – 47–48,5 грн. Учитывая, как Нацбанк вмешивался в рынок в августе, вероятность повторения подобных действий существует. В то же время я сохраняю среднесрочные и долгосрочные ожидания постепенного ослабления гривны", – подытожил эксперт.

