Сколько стоит пополнить карту Ощадбанка в 2025 году: актуальные тарифы

Государственный банк "Ощадбанк" определил тарифы на разные способы пополнения карточных счетов. При этом в 2025 году некоторые остаются полностью бесплатными.

Об этом говорится в официальной информации, обнародованной банком. Клиентам Ощадбанка доступны несколько способов пополнения банковских карт.

через терминалы банка;

в личном кабинете Ощад24/7 (мобильное приложение или веб портал);

в кассах отделений Ощадбанка.

Пополнение через терминал

Чтобы внести средства на карту, можно воспользоваться банковским терминалом. Этот способ быстр и не предусматривает никаких комиссий. Алгоритм действий таков:

Вставьте карту в терминал. Введите ПИН-код. В меню выберите опцию "Пополнить карту". Укажите номер карты и сумму перевода. Внесите наличные деньги в купюроприемник. Подтвердите операцию.

Пополнение через сервис Ощад 24/7

Внести деньги на карточный счет Ощадбанка можно с помощью мобильного приложения или веб-версии сервиса "Ощад 24/7". Для пенсионных карт комиссия не взимается, однако на другие карты для выплат действует тариф 0,1% + 2 грн. Если перевод производится на счета других банков, комиссия составляет 1% + 5 грн.

Чтобы пополнить карту таким способом, нужно:

Войти в личный кабинет и выбрать раздел "Переводы между своими счетами". Выполнить следующие подсказки системы.

Внесение средств в кассе банка

Еще один вариант – пополнение счета в отделении Ощадбанка. Эта услуга бесплатна. Для совершения сделки необходимо:

Передать кассиру карту. Сообщить сумму, которую следует отнести.

Пополнение карты через EasyPay и Ibox

Клиенты могут внести средства на счет с помощью терминалов или мобильного приложения Ibox и EasyPay. В приложении достаточно на интерактивной карте найти пункт с отметкой "0%", после чего в терминале ввести номер карты и внести наличные деньги (до 30 тыс. грн).

Также перевод возможен через EasyPay.ua. В этом случае комиссия составляет 1%, а сумма сделки не должна превышать 5 тыс. грн за одну транзакцию. Для совершения сделки необходимо:

Указать номера карт отправителя и получателя. Ввести код CVC2/CVV2. Указать срок действия карты. Укажите номер телефона для подтверждения платежа.

