Следите за самочувствием: 8-9 августа ожидается шестибалльная магнитная буря
Магнитные бури способны влиять на атмосферное давление, что может вызвать головные боли, усталость и нервное напряжение у чувствительных людей. Активность оценивается по К-индексу - шкале от 0 до 9, где значение от 5 и выше сигнализирует о начале сильной бури.
8 августа прогнозируется существенный рост активности — К-индекс достигнет 6. Это уже красный уровень, который считается опасным для метеозависимых лиц. 9 августа геомагнитное возмущение несколько ослабеет, но будет значительным — на уровне К-индекса 5. Это также классифицируется как сильная буря. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.
Прогнозы могут изменяться, поскольку данные о солнечной активности обновляются примерно каждые три часа, поэтому следует периодически проверять актуальную информацию.
Что такое магнитная буря? Это природное явление, возникающее в результате мощных вспышек на Солнце. В результате этих процессов в космос выбрасываются заряженные частицы, которые, достигнув Земли, взаимодействуют с ее магнитным полем. Самые высокие показатели магнитных бурь могут повлечь за собой сбои в работе мобильной связи, спутников, навигационных систем, а также вызвать появление полярного сияния даже на необычных широтах.
Влияние бурь на здоровье Часть людей может особенно остро реагировать на изменение геомагнитного фона. Распространенные симптомы – головная боль, повышенная утомляемость, раздражительность, проблемы со сном или обострение хронических заболеваний. Специфического лечения не существует, но поддержка организма поможет легче перенести период нестабильности.
Как уменьшить негативное влияние:
– Соблюдайте здоровый режим сна и питания, ограничит употребление алкоголя, кофе, жирной и острой пищи.
– Пейте больше воды и травяных напитков.
– Проводите больше времени на свежем воздухе, избегая прямых солнечных лучей.
– Легкая физическая активность поможет снять напряжение.
– Старайтесь избегать конфликтов и стрессовых ситуаций.
– Людям с хроническими недугами следует иметь при себе нужное лекарство и избегать перегрузки.
– Контрастный душ по утрам и теплая ванна вечером могут стать хорошими средствами для нормализации состояния.
