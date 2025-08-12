Смена места жительства военнообязанного: в какой срок необходимо уведомить ТЦК

Волынский областной ТЦК напомнил, что призывники, военнообязанные и резервисты обязаны своевременно информировать об изменении личных данных и места жительства. Согласно Правилам ведения военного учета (постановление КМУ №1487 от 30.12.2022 с изменениями), в случае переезда в новый адрес необходимо в течение семи календарных дней после прибытия явиться в районный или городской ТЦК и СП для постановки на учет, имея при себе паспорт гражданина Украины и военно-учетный документ.

Об этом пишет sud.ua. Если же изменились персональные данные, в том числе место жительства, номера телефонов или адрес электронной почты, об этом также следует сообщить в течение семи дней — лично в соответствующем ТЦК и СП или через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста.

В ТЦК подчеркнули, что игнорирование этих требований является нарушением правил военного учета и предусматривает правовые последствия по закону.

