Снежно и до 5 мороза: каким будет первый месяц зимы

В декабре в Украине метеорологическая зима наступает, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через ноль в сторону понижения. Обычно это происходит в первой декаде месяца, а на юге и в Крыму чуть позже, во второй декаде.

Об этом сообщает Укргидромицентр. По многолетним данным, средняя температура декабря колеблется от -5 °C до -1 °C, в Закарпатье и южных областях составляет от 0 °C до +2 °C, а в Крыму может достигать +4…+6 °C. Количество осадков в месяц в большинстве регионов составляет 30-66 мм, тогда как в Карпатах и горном Крыму иногда доходит до 100-139 мм. Снежный покров образуется практически каждый год по всей стране, кроме крайнего юга, где снег лежит не всегда.

Декабрь часто приносит сложную погоду: сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, гололед и густые туманы.

Предварительный прогноз Укргидрометцентра на декабрь 2025 года указывает на более теплую погоду: средняя месячная температура ожидается от -3 до +5 °C, то есть примерно на 2 °C выше климатической нормы. Осадков выпадет 34-78 мм, а в Карпатах - до 105 мм. Таким образом, последний месяц года, вероятнее всего, будет мягким и относительно влажным.

Раньше мы рассказывали, когда порадует бабье лето и когда будет первый снег.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!