Снежный месяц: когда в февральском небе можно наблюдать невероятное явление

Февральское полнолуние традиционно называют Снежной Луной — такое название она получила из-за обильных снегопадов, которые в этот период часто наблюдаются в отдельных регионах мира. В то же время в разных культурах эта полная Луна имеет и другие названия: ее могут называть "мокрый", "ветряной" или даже "воронячей".

Над территорией Украины максимальная фаза полной Луны придется на полночь 2 февраля. Впрочем, почти полностью освещенная сторона спутника Земли будет хорошо видна и через несколько дней до и после этой даты, так что наблюдать за небесным явлением можно в течение более длительного времени. Об этом пишет CNN.

По словам руководителя Лаборатории планетарной, геологической, геофизической и геохимической науки NASA в Центре космических полетов имени Годдарда Ноя Петра, февраль является особенно удачным периодом для наблюдений за Луной. Это связано с подготовкой США к новой миссии на спутнике Земли.

В NASA готовятся впервые за более полувека совершить пилотируемый облет Луны. Старт миссии Artemis II намечен на 6 февраля.

Специалист призвал всех желающих внимательнее присматриваться к ночному небу. По его словам, следует наблюдать за Луной как в полной, так и в частичных фазах, изучать ее поверхность, особенности рельефа и изменение вида в зависимости от освещения. Это, по словам Петра, символический способ отметить возвращение человечества к исследованию Луны.

Светлые и темные участки на поверхности спутника хорошо видны даже невооруженным глазом. В то же время для более детального рассмотрения кратеров и более мелких элементов рельефа астрономы советуют воспользоваться телескопом.

Отмечается также, что в 2026 году Луна больше всего приблизится к Земле в декабре. Тогда расстояние между планетой и ее спутником составит примерно 357 тысяч километров — это более чем на 30 тысяч километров меньше среднего показателя.

