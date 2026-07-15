Снять наличные без карты в ПриватБанке: как это сделать

Клиенты ПриватБанка могут получить наличные деньги даже в случае, если банковская карта осталась дома. Для этого банк предлагает несколько альтернативных способов, позволяющих снять средства через банкомат или кассу без использования пластиковой карты.

Об этом сообщается на сайте ПриватБанка.

Снятие наличных через приват24

Самый простой способ – воспользоваться мобильным приложением Приват24. Для этого необходимо:

авторизоваться в приложении;

открыть раздел "Сервисы", перейти в "Услуги" и выбрать "Снятие наличных";

указать необходимую сумму и подтвердить операцию PIN-кодом карты;

в банкомате отсканировать QR-код, отображаемый на главном экране;

получить денежные средства.

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Как получить деньги по QR-коду

Еще один вариант предполагает использование QR-кода без предварительного оформления заявки.

Для этого нужно:

открыть Приват24 и отсканировать QR-код на банкомате;

выбрать карту, с которой будут списаны средства;

ввести сумму для снятия и PIN-кода;

забрать наличные деньги после завершения операции.

Снятие денег без карты по финансовому номеру телефона

В банкоматах ПриватБанка также доступна функция "Снятие без карты". После ее выбора необходимо:

ввести свой финансовый номер телефона;

ответить на автоматический звонок от банка;

указать последнюю цифру номера, из которого поступил вызов;

выбрать карту, указать сумму снятия и подтвердить операцию PIN-кодом;

получить наличные деньги.

Можно ли получить деньги в отделении

Если рядом есть отделение ПриватБанка, наличные деньги можно получить без карты и в кассе. Для этого необходимо иметь номер телефона.

Работник банка попросит назвать номер карты и пройти идентификацию – обычно это осуществляется путем подтверждения лица по телефонному звонку от банка. После успешной проверки клиент сможет получить необходимую сумму наличных денег.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора.

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